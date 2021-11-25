Беглов пообещал питерцам коллективный иммунитет на Новый год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что уже к середине января в городе появится коллективный иммунитет от коронавируса, то есть 80% жителей либо переболеют, либо вакцинируются. Об это глава региона сказал в эфире телеканала 78.

«Мы приближаемся к коллективному иммунитету — это 80% привитых жителей. У нас сейчас 67% привитых», — пояснил он (цитата по «Фонтанке»). При этом он добавил, что сейчас темпы вакцинации остаются на рекордном уровне: каждый день прививаются по 30 тысяч человек, а в прошлую пятницу даже был зафиксирован максимум — 39 тысяч человек.

Кроме того, Беглов объяснил, почему перенес введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры с 1 на 27 декабря. За это время петербуржцы должны успеть приобрести своим близким подарки на Новый год. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, меры могут усиливаться: «Надо действовать по принципу здесь и сейчас», — добавил глава Петербурга.