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Беглов пообещал питерцам коллективный иммунитет на Новый год

80% привитых и переболевших Петербург рассчитывает иметь уже к середине января, а пока жители могут идти в ТЦ и покупать подарки

Фото: Global Look Press

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что уже к середине января в городе появится коллективный иммунитет от коронавируса, то есть 80% жителей либо переболеют, либо вакцинируются. Об это глава региона сказал в эфире телеканала 78.

«Мы приближаемся к коллективному иммунитету — это 80% привитых жителей. У нас сейчас 67% привитых», — пояснил он (цитата по «Фонтанке»). При этом он добавил, что сейчас темпы вакцинации остаются на рекордном уровне: каждый день прививаются по 30 тысяч человек, а в прошлую пятницу даже был зафиксирован максимум — 39 тысяч человек.

Кроме того, Беглов объяснил, почему перенес введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры с 1 на 27 декабря. За это время петербуржцы должны успеть приобрести своим близким подарки на Новый год. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, меры могут усиливаться: «Надо действовать по принципу здесь и сейчас», — добавил глава Петербурга.

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