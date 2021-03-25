Данные по коронавирусу в РФ на 17 ноября: 36 626 новых случаев, 1 247 смертей

По данным оперштаба при правительстве, в России за минувшие сутки выявлено 36 626 новых инфицированных COVID-19.

Скончались еще 1 247 зараженных – это новый максимум с начала пандемии. Всего в стране от коронавируса умерли 259 084 человека. Выздоровели за сутки 36 388 (за весь период – 7 882 836).

Наибольшее число летальных исходов за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (96) и Санкт-Петербурге (84), а также Краснодарском крае (58).

Столица вновь оказалась в лидерах и по числу новых заболевших за сутки – за 24 часа здесь обнаружили 2 966 случаев ковида. Далее идет Петербург с 2 793 новыми инфицированными (накануне этот показатель составлял 3 131). В Самарской области выявили 1 785 случаев COVID-19, в Подмосковье 1 691 случай.