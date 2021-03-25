Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:41

Данные по коронавирусу в РФ на 17 ноября: 36 626 новых случаев, 1 247 смертей

В общей сложности коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии заразились 9 182 538 человека

photo
Фото: @Pixabay

По данным оперштаба при правительстве, в России за минувшие сутки выявлено 36 626 новых инфицированных COVID-19.

Скончались еще 1 247 зараженных – это новый максимум с начала пандемии. Всего в стране от коронавируса умерли 259 084 человека. Выздоровели за сутки 36 388 (за весь период – 7 882 836).

Наибольшее число летальных исходов за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (96) и Санкт-Петербурге (84), а также Краснодарском крае (58).

Столица вновь оказалась в лидерах и по числу новых заболевших за сутки – за 24 часа здесь обнаружили 2 966 случаев ковида. Далее идет Петербург с 2 793 новыми инфицированными (накануне этот показатель составлял 3 131). В Самарской области выявили 1 785 случаев COVID-19, в Подмосковье 1 691 случай.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Лайфстайл 11:35

Овощи спешат на помощь. Свекла от зубной боли, рис от мышечной

6 полезных советов, как быстро избавиться от приступа боли

Здоровье 17 часов назад

РИА Новости: Минздрав может изменить срок действия QR-кодов для переболевших

Здоровье 22 часа назад

Эксперты: Раннее украшение новогодних ёлок полезно для психики

Здоровье 1 день назад

Ученые: Человек ежедневно вдыхает 7 000 опасных частиц пластика

Здоровье 1 день назад

Статины уменьшают риск смерти от коронавируса – исследование

Здоровье 1 день назад

Скажи голоду «СНЕК». Ищем самый «зожный» перекус

Здоровье 1 день назад

На Всероссийской переписи ковид подхватили три тысячи ходивших по квартирам сотрудников

Лайфстайл 2 дня назад

ТОП-10: Российские известные пары, где жена старше мужа

Здоровье 3 дня назад

В Казахстане умер 681 человек, привитый «Спутником». Из миллионов

Здоровье 3 дня назад

В России снова антирекорд по смертности от ковида

Лайфстайл 4 дня назад

Вентиляционные решетки: их особенности и применение

Здоровье 5 дней назад

Обычная простуда усиливает защиту от коронавируса

Здоровье 5 дней назад

Лекарство против выкидышей грозит опухолями ребёнку

Здоровье 5 дней назад

ТАСС: В странах с 70% уровнем вакцинации смертность упала в разы, несмотря на рост заболеваемости

Здоровье 5 дней назад

Меркель бьет тревогу: в Германии 50 тысяч заражений за сутки. При этом лишь 235 смертей

Здоровье 1 неделю назад

Шведские ученые нашли возможную причину диабета

Здоровье 1 неделю назад

Лекарство от рака также сокращает уровень сахара в крови

Здоровье 1 неделю назад

Грязный воздух и гены увеличивают риск депрессии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика