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Насморк и боль в горле стали более частыми симптомами коронавируса

Потеря обоняния и вкуса у инфицированных COVID-19 теперь встречаются реже

Фото: Global Look Press

В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов коронавируса. По данным экспертов, COVID-19 начал чаще «маскироваться» под грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), передает «РИА Новости».

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп – подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», – рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

Специалист отметила, что ковид способен развиваться в кишечнике и после выздоровления. По ее словам, у части пациентов вирус можно обнаружить через несколько месяцев после перенесенного заболевания. 

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с помощью вакцинации «Спутником V» и ревакцинации назальным препаратом можно обеспечить абсолютную защиту от заражения коронавирусной инфекцией. 

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