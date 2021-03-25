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Гинцбург: «Спутник V» и назальная вакцинация могут создать 100% барьер от COVID-19

Руководитель НИИ отметил, что такой метод необходимо изучить в ходе клинических испытаний

Фото: Global Look Press

С помощью вакцинации «Спутником V» и ревакцинации назальным препаратом можно обеспечить абсолютную защиту от заражения коронавирусной инфекцией. 

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – цитирует Гинцбурга «РИА Новости».

Александр Гинцбург пояснил, что метод вакцинирования через дыхательные пути в совокупности с введением препарата посредством укола формирует «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться: накануне, 27 октября, от инфекции скончались 1 123 пациента, что стало новым антирекордом. Заболели 36 582 человека. С сегодняшнего дня в Москве введен режим нерабочих дней, который продлится полторы недели.

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