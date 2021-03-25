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Ученые рассказали, чем долгие космические полёты опасны для мозга

Длительное пребывание в космосе вызывает повреждения, похожие на сотрясение мозга

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Фото: @Pixabay

Исследование с участием пяти российских космонавтов на борту Международной космической станции, за которыми наблюдали почти полгода, позволило выявить негативные последствия длительных космических перелетов для мозга. Науке уже давно известно, что полёты в космос в целом вредны для здоровья, они приводят к быстрой дистрофии мышц из-за отсутствия гравитации и к другим патологическим процессам. Но специфически их воздействие на мозг не изучалось. 

И вот исследователи из Университета Гётеборга в Швеции смогли восполнить этот пробел. К счастью, они не доказали, что полёты в космос по уровню опасности сопоставимы с черепно-мозговыми травмами. Скорее их можно сравнить с умеренными сотрясениями мозга. Этот вывод был сделан после изучения специфических биомаркеров. 

Авторы исследования обнаружили повышенный уровень белков в крови, которые можно назвать биомаркерами повреждений мозга. Анализы крови брались у пяти космонавтов-мужчин из России, вначале за 20 дней до отправки на МКС, а затем через один день, неделю и три недели после их возвращения.

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