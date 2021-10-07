Треть детей с пищевыми аллергиями сталкивались с пренебрежением к их особенности
Из-за этого человек в дальнейшей жизни может испытывать проблемы с социальными контактами
Опрос 121 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет с той или иной пищевой аллергией в США показал, что 31% детей сталкивались с какой-либо формой травли в связи с их особенностью. Об этом пишет журнал Allergic Living.
Из детей, сообщивших о прямых физических издевательствах, более половины (51%) заявили, что испытали прямые тактильные действия, а 32% заявили, что им в лицо помахали аллергеном. Другие физические издевательства включали в себя бросание аллергена в них (10%), намеренное добавление в пищу (5%), намеренное прикосновение к ним аллергеном (5%) или принуждение их к употреблению аллергена (10%). Один ребенок сообщил, что в результате этого у него возникла аллергическая реакция.
Еще более распространенными были «явные нефизические» действия, включая поддразнивание, замечания или критику по поводу пищевого поведения или запугивание с угрозами добавить аллерген в пищу.
66% детей, подвергшихся издевательствам, заявили, что они чувствовали себя смущенными и униженными. 22% чувствовали тревогу, 20% чувствовали грусть, 17% чувствовали себя одинокими и 17% считали, что они никому не нравятся и ничего не стоят.
Ведущий автор исследования доктор Линда Герберт отмечает важность того, чтобы дети и подростки чувствовали себя в безопасности и участвовали во всей школьной деятельности:
«Если пищевая аллергия изолирует их или заставляет чувствовать себя небезопасно из-за опыта общения со сверстниками, это тревожный фактор. Это влияет на весь школьный опыт. Мы действительно хотим убедиться, что мы знаем, происходит с нашими детьми, чтобы врачи и родители могли решить проблему как можно быстрее».
Если не предпринимать мер, то в дальнейшей жизни человек будет смущаться своих пищевых особенностей и даже скрывать аллергические реакции, чтобы не «досаждать» окружающим, а иногда и вовсе отказываться от встреч с приемом пищи, чтобы не «доставлять проблем окружающим».
Какие вопросы нужно задать ребенку с пищевой аллергией, чтобы точно знать, учитываются ли его особенности в коллективе?
Линда Герберт отмечает, что дети не всегда могут расценивать выпады в их сторону как буллинг. Уточняющие вопросы в разговоре с детьми в упомянутом исследовании помогли выявить почти вдвое больше фактов агрессии в отношении несовершеннолетних аллергиков. Чтобы точно знать, как к пищевому поведению ребенка относятся в школе или ином детском коллективе, стоит задавать не прямые, а более открытые вопросы. Такой список вопросов предлагает Линда Герберт:
- Расскажи мне о своих школьных друзьях. Кто они? Ты когда-нибудь говорил с ними о своей пищевой аллергии? Что они сказали?
- Расскажи, каково тебе было сегодня за обедом. Где ты сидел? С кем ты ел?
- Твои друзья когда-нибудь поддерживали тебя в связи с пищевой аллергией? Как они это делали?
- Тебе когда-нибудь было сложно бороться с пищевой аллергией в школе? Что именно тебе показалось трудным? Как ты с этим справился? Есть ли что-нибудь, что могло бы сделать твое питание в школе лучше?