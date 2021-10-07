Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 6:53

Треть детей с пищевыми аллергиями сталкивались с пренебрежением к их особенности

Из-за этого человек в дальнейшей жизни может испытывать проблемы с социальными контактами

Фото: Global Look Press

Опрос 121 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет с той или иной пищевой аллергией в США показал, что 31% детей сталкивались с какой-либо формой травли в связи с их особенностью. Об этом пишет журнал Allergic Living.

Из детей, сообщивших о прямых физических издевательствах, более половины (51%) заявили, что испытали прямые тактильные действия, а 32% заявили, что им в лицо помахали аллергеном. Другие физические издевательства включали в себя бросание аллергена в них (10%), намеренное добавление в пищу (5%), намеренное прикосновение к ним аллергеном (5%) или принуждение их к употреблению аллергена (10%). Один ребенок сообщил, что в результате этого у него возникла аллергическая реакция.

Еще более распространенными были «явные нефизические» действия, включая поддразнивание, замечания или критику по поводу пищевого поведения или запугивание с угрозами добавить аллерген в пищу.

66% детей, подвергшихся издевательствам, заявили, что они чувствовали себя смущенными и униженными. 22% чувствовали тревогу, 20% чувствовали грусть, 17% чувствовали себя одинокими и 17% считали, что они никому не нравятся и ничего не стоят.

Ведущий автор исследования доктор Линда Герберт отмечает важность того, чтобы дети и подростки чувствовали себя в безопасности и участвовали во всей школьной деятельности:

«Если пищевая аллергия изолирует их или заставляет чувствовать себя небезопасно из-за опыта общения со сверстниками, это тревожный фактор. Это влияет на весь школьный опыт. Мы действительно хотим убедиться, что мы знаем, происходит с нашими детьми, чтобы врачи и родители могли решить проблему как можно быстрее».

Если не предпринимать мер, то в дальнейшей жизни человек будет смущаться своих пищевых особенностей и даже скрывать аллергические реакции, чтобы не «досаждать» окружающим, а иногда и вовсе отказываться от встреч с приемом пищи, чтобы не «доставлять проблем окружающим».

Какие вопросы нужно задать ребенку с пищевой аллергией, чтобы точно знать, учитываются ли его особенности в коллективе?

Линда Герберт отмечает, что дети не всегда могут расценивать выпады в их сторону как буллинг. Уточняющие вопросы в разговоре с детьми в упомянутом исследовании помогли выявить почти вдвое больше фактов агрессии в отношении несовершеннолетних аллергиков. Чтобы точно знать, как к пищевому поведению ребенка относятся в школе или ином детском коллективе, стоит задавать не прямые, а более открытые вопросы. Такой список вопросов предлагает Линда Герберт:

  • Расскажи мне о своих школьных друзьях. Кто они? Ты когда-нибудь говорил с ними о своей пищевой аллергии? Что они сказали?
  • Расскажи, каково тебе было сегодня за обедом. Где ты сидел? С кем ты ел?
  • Твои друзья когда-нибудь поддерживали тебя в связи с пищевой аллергией? Как они это делали?
  • Тебе когда-нибудь было сложно бороться с пищевой аллергией в школе? Что именно тебе показалось трудным? Как ты с этим справился? Есть ли что-нибудь, что могло бы сделать твое питание в школе лучше?
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Здоровье 18 часов назад

Алкоголь провоцирует рак груди у женщин

Здоровье 20 часов назад

Исследование: сторонники теории заговоров чаще заражаются коронавирусом

Экономика 1 день назад

Российские заёмщики тратят более трети доходов на возврат долгов

Лайфстайл 1 день назад

Все надоело, работать не хочу! Что такое осенняя депрессия, и как с ней бороться

Здоровье 2 дня назад

Минздрав разрешил вакцинировать кормящих матерей

Здоровье 2 дня назад

За сутки 35 тысяч заболевших и 1 072 погибших. Самарская область перешагнула порог в тысячу случаев

Здоровье 4 дня назад

Антипрививочники просят осудить Маргариту Симоньян по статье о разжигании ненависти

Здоровье 4 дня назад

Длительное ношение масок может вызывать головные боли

Экономика 4 дня назад

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75%. За этот год она выросла с 4,25 до 7,5%

Здоровье 4 дня назад

Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки перевалило за 37 тысяч. Ещё 1 064 человек умерли от ковида

Лайфстайл 5 дней назад

Сколько стоит побег из локдауна. Реальные предложения туроператоров на время нового карантина: Египет, Мексика, Куба

Здоровье 5 дней назад

В России новые антирекорды: больше 36 тысяч заболевших и 1 036 смертей

Здоровье 6 дней назад

У 40% пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются галлюцинации

Здоровье 6 дней назад

Всего несколько часов тренировок в неделю уменьшают риск рака

Экономика 6 дней назад

«Их стараниями растет национально ориентированный капитал»: блогер Мейстер поблагодарил ФБР за обыски у Дерипаски

Здоровье 6 дней назад

Рестораны, магазины и салоны красоты: мэрия Москвы подробно расписала, какие организации должны будут уйти на ковидные выходные

Здоровье 6 дней назад

Число погибших от COVID-19 по всему миру приблизилось к пяти миллионам

Здоровье 1 неделю назад

«Нечто среднее между постельным режимом и домашним арестом»: Шульман высмеяла собянинский ребрендинг самоизоляции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика