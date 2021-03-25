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«Это травма ребёнку»: Недовольные соседи девушки-инвалида потребовали усыпить ее щенка

В Крыму соседи женщины с дочерью, страдающей ДЦП, пишут жалобы в прокуратуру и просят усыпить их собаку

Фото: Вконтакте: Алла Мазурок

В поселке Молочное под Евпаторией соседи требуют от женщины, проживающей вместе со страдающей ДЦП 19-летней дочерью, усыпить собаку, которая является единственным другом девочки. Об этом сообщила изданию «Подъём» мать девушки Алла Мазурок. 

Как рассказала женщина, год назад они подобрали на улице щенка и принесли его домой, но соседям не понравилось, что он иногда лает. 

«Соседи собирают жалобы в прокуратуру, чтобы с этим щенком расправиться. Они хотят, чтобы мы или усыпили щенка или отдали кому-нибудь. Не нравится то, что он иногда лает. Ночью собака закрыта дома, а днём мы выпускаем её на огороженную территорию. Пёсик маленький, добрый, он привит, кастрирован. Никакого вреда не приносит. Они говорят: "Понаехали". Муж у меня был украинец, он с ними общался, как он умер, они стали меня гнобить. Сосед сказал: "Вы здесь жить не будете". Я больна сахарным диабетом, у меня просто сил не хватит переехать», – заявила Мазурок. 

По словам женщины, ее дочь не ходит, не видит и огороженный дворик для неё – это единственное счастье. 

«У нас есть отдельный выход, я заняла деньги, закрыла и утеплила крыльцо, чтобы собака могла там ночевать. Но соседи настаивают, чтобы я её усыпила. Но это травма ребёнку. Это её единственный друг, она инвалид, и сверстники не хотят с ней общаться», – отметила она и добавила, что опасается того, что соседи могут отравить собаку. 

Она также рассказала, что в поселковом совете им посоветовали отдать животное.

В свою очередь, экс-глава поселения Денис Плохих заявил, что претензии у соседей возникли еще до появления щенка, когда семье разрешили огородить небольшую часть двора. 

«Ну жалко, там девочка-инвалид, отец летом умер. А тут ещё за эту собачку. Это, я считаю, вообще уже перебор», – сказал Плохих. 

Теги: #Крым

Рубрика: Общество

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