«Нечто среднее между постельным режимом и домашним арестом»: Шульман высмеяла собянинский ребрендинг самоизоляции

Власть, богатая на эвфемизмы, кажется, обзавелась новым смягчённым понятием – «домашний режим». Именно так мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия, в которых должны пребывать невакцинированные и не болевшие за последние полгода коронавирусом пенсионеры.

С 25 октября по 25 февраля москвичам старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, можно гулять и заниматься спортом на улице. В остальных случаях следует оставаться дома. Раньше (в начале пандемии) это называлось «самоизоляцией».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Статус» эту речевую практику столичной мэрии прокомментировала политолог Екатерина Шульман:

«Ещё одно вернулось к нам понятие. Правда, обозначенное таким некоторым неологизмом – это “домашний режим”. Раньше это, насколько понимаю, называлось самоизоляцией, но самоизоляция уже звучит задним числом как-то несколько зловеще, поэтому вот придуман этот новый термин “домашний режим”. Это нечто среднее между постельными режимом и домашним арестом. С одной стороны некоторый элемент принудительности в этом есть, но с другой стороны есть что-то такое нежное»