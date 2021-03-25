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«Нечто среднее между постельным режимом и домашним арестом»: Шульман высмеяла собянинский ребрендинг самоизоляции

Московская мэрия, чтобы не пугать граждан, начала использовать вместо слова «самоизоляция» словосочетание «домашний режим»

Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube «Эхо Москвы»

Власть, богатая на эвфемизмы, кажется, обзавелась новым смягчённым понятием – «домашний режим». Именно так мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия, в которых должны пребывать невакцинированные и не болевшие за последние полгода коронавирусом пенсионеры. 

С 25 октября по 25 февраля москвичам старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, можно гулять и заниматься спортом на улице. В остальных случаях следует оставаться дома. Раньше (в начале пандемии) это называлось «самоизоляцией».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Статус» эту речевую практику столичной мэрии прокомментировала политолог Екатерина Шульман:

«Ещё одно вернулось к нам понятие. Правда, обозначенное таким некоторым неологизмом – это “домашний режим”. Раньше это, насколько понимаю, называлось самоизоляцией, но самоизоляция уже звучит задним числом как-то несколько зловеще, поэтому вот придуман этот новый термин “домашний режим”. Это нечто среднее между постельными режимом и домашним арестом. С одной стороны некоторый элемент принудительности в этом есть, но с другой стороны есть что-то такое нежное»
  • Екатерина Шульман отметила, что сейчас официальная статистика штаба по противодействию коронавирусу, согласно мнениям экспертов, больше похожа на реальную, хотя и есть регионы «со специфической статистической культурой». Кроме кавказских регионов в числе последних значится и Белгородская область. Она является лидером по темпам вакцинации, но при этом там не очень отличается статистика заболеваемости и смертности от средней по России. 
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