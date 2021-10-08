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Вчера, в 23:02

В Москве уволили онколога, считавшего, что женщинам не стоит заниматься большой хирургией

В Твиттер врач довольно грубо высказывался о коллегах-женщинах. Его публикации дошли до руководства НИИ онкологии

Фото: скриншот с видео телеграм-канал «Осторожно, новости»

В столичном онкологическом НИИ имени Герцена из-за нарушения медицинской этики уволился врач Фархад Вендиза. 

Причиной увольнения стали твиты молодого онколога, в которых он заявлял, что девушкам не следовало бы идти в «большую хирургию» (сложные операции с наибольшей травматичностью для пациента), поскольку они там заметно быстро выгорают. По его словам, женщины в этой медицинской практике страдают от гормонального дисбаланса и других проблем со здоровьем.

«Это было моё личное наблюдение. Я ни на что не хотел влиять, это не было [сказано] так, что я как-то категорично к этому отношусь»

, – пояснил Вендиза в комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Сейчас записи врача в Твиттере недоступны, он закрыл свой аккаунт. Но сохранились скрины, в которых он в третьем лице говорит о коллегах-женщинах в довольно грубых формулировках, но при этом отмечает, что он не сексист.

Эти сообщения распространились по сегменту русскоязычного Твиттера, симпатизирующего идеям равноправия и некоторые пользователи решили передать их в НИИ, где трудился доктор.

«У нас достаточно медийный институт. И головное учреждение, в котором я работал. Я считаю, что из-за всего этого, возможно, они решили так радикально поступить. И, скорее всего, этим высказыванием я много кого задел из администрации, потому что очень много там женского пола. Но, естественно, никого я задевать не хотел, это 100%. И я даже не ожидал, что это примет такие масштабы»

, – рассказывает медик.

Уволили медика не по статье, а по собственному желанию.

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