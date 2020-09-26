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Китайский сериал обвинили в принижении роли женщин в борьбе с COVID-19

Культура и ТВ
20:00, 26 сентября 2020

Китайский сериал обвинили в принижении роли женщин в борьбе с COVID-19
Скриншот с видео
Скриншот с видео

В Китае сериал «Герои на переднем крае», основанный на реальных событиях из пандемийного Уханя, набрал всего 2,4 из 10 возможных баллов на самом массовой площадке рецензентов в КНР, соцсети Douban. Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си».

Сериал стартовал 17 сентября на главном телеканале КНР CCTV-1. Хоть его премьера анонсировалась как сюжет о вкладе женщин в борьбу с ковидной эпидемией (поскольку наибольшая часть медиков в стране — женщины), зрители увидели, что многие женские роли были представлены в подчиненной роли или даже как мешающие героическим подвигам мужчин.

Также китайские критики отметили пренебрежительный подход к изображению медсестер в сериале: будто для них важнее не работа, а возможность посплетничать о мужчинах из числа коллег (мужчины по факту составляли всего 5% среднего медперсонала в Ухане).

В Федерации профсоюзов Уханя также посетовали на то, что сексизм нашел себя не только в сериале, но и в реальной жизни: из 13 человек, награжденных грамотой «Национальный передовик» за борьбу с коронавирусной пандемией только четыре человека были женщинами.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Культура и ТВ

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Скриншот с видео

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