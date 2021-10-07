«Спутник V» создан на материале человека, а не шимпанзе: создатели российской вакцины ответили на претензии о плагиате

Официальный аккаунт вакцины от коронавируса «Спутник V» прокомментировал публикацию британского таблоида The Sun, в котором утверждают, что создатели российского препарата присвоили исследования, проведённые для вакцины AstraZeneca.

РФПИ называет такие заявления «очередным примером fake news, откровенной ложью, основанной на анонимных источниках».

Разработчики из Центра имени Гамалеи настаивают, что «Спутник V» и AstraZeneca используют различные платформы. Российская вакцина создана на основе аденовирусного вектора человека, чья безопасность давно исследована и доказана. На этом же материале разрабатывалась вакцина от Эболы в 2017 году и от Ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2019 году.

Вместе с тем отмечается, что российская двухфазная вакцина использует два разных вектора в двух инъекциях, чтобы достичь длительного иммунитета, а AstraZeneca использует один и тот же вектор дважды.

С ноября 2020 года «Спутник V» и AstraZeneca начали совместные исследования о возможности сочетания их препаратов в мерах профилактики ковида.