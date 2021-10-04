В России новый максимум по смертности от коронавируса за всё время пандемии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве, в России за сутки выявлено 27 246 новых случаев ковида. При этом число выздоровевших составляет 20 566 человек, а по дневной смертности в стране зафиксирован новый абсолютный рекорд — 936 летальных исходов. Предыдущий был два дня назад, тогда от болезни умерли 929 человек.

В Москве, по статистике Роспотребнадзора, за день заболели 4 595 человек — почти на тысячу меньше, чем днем ранее, а выписаны были 2 288 человек. Зафиксирован 71 летальный исход.

В Санкт-Петербурге 2 501 новый случай коронавирусной инфекции, 2 022 выздоровевших и 61 смертельный исход за сутки.

В Московской области из-за ковида погибли восемь человек при 1 490 заразившихся и 1 276 выписанных.

Больше 600 новых случаев ковида в Нижегородской (629), Воронежской (609) и Самарской (657) областях, а также в Республике Башкортостан (615).

Отметку в 500 заболевших в сутки пересекли Свердловская (546) и Ростовская (523) области, а также Пермский край (536).