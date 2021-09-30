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Вчера, в 23:54

Коррупционные ноготочки: Под Уфой фельдшер подтвердила вакцинацию непривитой пациентки за маникюр

Медик ответит за служебный подлог и мелкое взяточничество

Фото: Global Look Press

В Башкортостане сотрудники полиции выявили шесть человек, участвующих в обороте поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает региональное УМВД. Всего возбуждено 41 уголовное дело.

Один из фактов преступления был зафиксирован в селе Иглино в 20 километрах от Уфы. Там 34-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом внесла ложные сведения в карту диспансеризации местной жительницы. Она указала, что пациентка прошла вакцинацию от ковида, но по факту ни осмотра, ни самой прививки сделано не было.

В обмен на такую «услугу» фельдшер получила от клиентки косметические услуги на две тысячи рублей: маникюр и педикюр.

Против медика возбудили дело о служебном подлоге и мелком взяточничестве.

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