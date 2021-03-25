Собянин обещает бесплатные экспресс-тесты на ковид в МФЦ и торговых центрах

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал установку в ряде общественных мест автоматов с экспресс-тестами на коронавирус. Они будут размещены в паре десятков Многофункциональных центров и в нескольких ТЦ. Пока пройти такое тестирование можно бесплатно, но не анонимно.

«​​Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию, и в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование, и дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому. Сделаем его на этой стадии бесплатным», — приводит слова градоначальника «Интерфакс».

Тесты, которые будут делать в этих автоматах — это не ПЦР-тесты, необходимые для ряда действий, включая перелеты в ряд стран, а лишь их замена. По словам Собянина, они обладают меньшей точностью, чем ПРЦ-тесты, но все равно показывают достаточно близкий результат.

Информацию о том, найден ли у человека коронавирус или нет, можно получить уже спустя десять минут, однако данные о тестируемом будут сохраняться и передаваться властям, «чтобы своевременно оказать медицинскую помощь» в случае заражения.