Собянин и Мишустин заявили о том, что ситуация с COVID-19 в Москве и России вызывает тревогу

В Москве рост госпитализации пациентов с коронавирусом составляет 20%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», – сказал Собянин.

Он также отметил, что в настоящее время в столице 67% сотрудников, работающих с населением привились двумя компонентами и 73% – одним компонентом.

Обеспокоенным высокой динамикой распространения коронавируса в России оказался и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Он добавил, что в больницах сейчас много пациентов – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году.