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Онколог: Химиотерапия при раке груди перестала быть правилом и догмой

За 15 лет лечение рака груди в мире стало более щадящим. Множество пациенток восстанавливают здоровье без тошноты, выпадения волос и других побочек химиотерапии

Фото: Global Look Press

Доктор Габриэль Хортобаджи, специалист по раку груди в Онкологическом центре Андерсона в городе Хьюстоне (США) в разговоре с The New York Times заявил, что нынешние генетические тесты позволяют избавить многих онкопациентов от радикального и часто инвалидизирующего лечения.

Генетические тесты теперь могут показать, будет ли полезной та же химиотерапия, которая бьёт по всей иммунной системе. Для многих больных есть лучшие варианты с постоянно расширяющимся набором лекарств, в том числе блокаторами эстрогена и лекарствами, которые уничтожают рак, воздействуя на определённые белки на поверхности опухолей. И среди онкологов растёт готовность сокращать бесполезные и вредные методы лечения.

В итоге тысячи людей ежегодно избавляются от ужасного химиотерапевтического лечения с сопровождающим его выпадением волос, тошнотой, усталостью и потенциальным необратимым повреждением сердца и нервов в руках и ногах.

Также сократилось количество назначений химиотерапии для больных раком лёгкого. Но даже если пациенту не обойтись без таких тяжёлых препаратов, в последние годы их назначение тоже скорректировано и назначается в меньших дозах на более короткое время.

Изменения начались 15 лет назад, когда первый таргетный препарат от рака груди (Герцептин) был одобрен в качестве начального лечения примерно для 30 процентов пациентов, у которых есть определённый белок на поверхности опухоли. Он был назначен вместе с химиотерапией и снизил вероятность рецидива наполовину и риск смерти от рака груди на треть, почти независимо от того, сколько и какой тип химиотерапии использовался.

  • В прошлом году в России с диагнозом «рак молочной железы» столкнулись 75 тысяч человек. Ежегодно октябрь становится «розовым месяцем» осведомлённости о раке груди.
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