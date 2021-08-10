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ВОЗ: Алкоголь у мужчин и женщин вызывает разные виды рака

Рак прямой кишки и рак молочной железы могут оказаться связанными со злоупотреблением спиртным

Фото: Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения проанализировала данные из европейского региона по числу случаев обнаружения злокачественных новообразований, связанных с употреблением алкоголя. 

Массив информации о диагнозах за 2018 год указывает, что виды рака, связанные с системной алкогольной интоксикацией, отличаются у мужчин и женщин, говорится в официальном сообществе ВОЗ в соцсети «ВКонтакте».

За 2018 год среди женщин с алкоголем были связаны 45 500 случаев рака молочной железы. 12 100 случаев оказались летальными.

Среди мужчин алкоголизм чаще всего приводит к раку толстой кишки. 59 200 случаев этого диагноза у мужчин медики европейского региона ВОЗ связали со злоупотреблением спиртными напитками. В 28 200 случаях в 2018 году этот рак оказался летальным.

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