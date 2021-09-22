Мурашко заявил о 60% привитых среди российских пенсионеров

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране уже привились от коронавируса свыше 60% людей старше 60 лет. Его слова передает ТАСС.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — заявил глава ведомства во время форума «Биотехмед».

При этом глава Минздрава не поясняет, идет ли речь о двух компонентах вакцины или всего об одном. Ведомство также не приводит подробную статистику на эту тему, о состоянии вакцинации известно лишь из отдельных заявлений чиновников.

Изначально многие специалисты считали, что для достижения так называемого коллективного иммунитета нужно, чтобы привилось более 60-70% населения. Впрочем, в связи с изменением в структуре вируса, который становится все более заразным, эта весьма условная цифра также в теории должна расти.

Смертность от ковида держится на рекордно максимальных уровнях всю последнюю неделю. Сегодня от ковида умерло немногим меньше, чем накануне, — 883 человека (согласно статистике Роспотребнадзора).