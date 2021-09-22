Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:19

Мурашко заявил о 60% привитых среди российских пенсионеров

По информации главы Минздрава, в России от коронавируса вакцинировались более 60% пожилых людей

Фото: Global Look Press

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране уже привились от коронавируса свыше 60% людей старше 60 лет. Его слова передает ТАСС.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — заявил глава ведомства во время форума «Биотехмед».

При этом глава Минздрава не поясняет, идет ли речь о двух компонентах вакцины или всего об одном. Ведомство также не приводит подробную статистику на эту тему, о состоянии вакцинации известно лишь из отдельных заявлений чиновников.

Изначально многие специалисты считали, что для достижения так называемого коллективного иммунитета нужно, чтобы привилось более 60-70% населения. Впрочем, в связи с изменением в структуре вируса, который становится все более заразным, эта весьма условная цифра также в теории должна расти.

Смертность от ковида держится на рекордно максимальных уровнях всю последнюю неделю. Сегодня от ковида умерло немногим меньше, чем накануне, — 883 человека (согласно статистике Роспотребнадзора).

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Психология 1 день назад

Проверь свой IQ. Тест № 8

Рецепты 1 день назад

Осень на завтрак

Здоровье 1 день назад

Мурашко анонсировал признание вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Здоровье 2 дня назад

За минувшие сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Рецепты 2 дня назад

Перцы в белом вине и капуста в зеленом соусе

Здоровье 3 дня назад

В России четвертый подряд рекорд по смертности и рост заражений

Здоровье 3 дня назад

Цены на лекарства в России выросли на 35% менее чем за три года

Здоровье 4 дня назад

Вакцины-иностранки: Астразенека, Пфайзер, Модерна. Какую выбрать?

Здоровье 4 дня назад

Путин заявил, что целый день провел с человеком, инфицированным ковидом, но не заболел

Здоровье 5 дней назад

Москва переняла белгородский опыт – медикам начнут доплачивать за привитых

Здоровье 5 дней назад

Дуров пояснил, что телеграм-канал антипрививочников удалили из-за угроз в адрес врачей

Здоровье 6 дней назад

Володин сообщил о своей ревакцинации

Здоровье 1 неделю назад

В России и Москве продолжается поствыборный рост новых случаев ковида

Рецепты 1 неделю назад

Суп как способ согреться: рецепт от Натальи Ванденко

Рецепты 1 неделю назад

Груша в лаваше и курица с кукурузой: Рецепты от Александра Бельковича

Здоровье 1 неделю назад

Попова: Только 2% привитых от ковида заболели штаммом «дельта»

Здоровье 1 неделю назад

Лабораторные модели опухолей помогут в лечении тяжелейшего рака

Здоровье 1 неделю назад

Профессор Гундаров: История с коронавирусом заслужила международный трибунал

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика