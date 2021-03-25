За минувшие сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки во всех субъектах РФ было выявлено в общей сложности 25 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Выздоровели от коронавируса 17 852 человек. Умерли 886 – на одного человека меньше, чем в предыдущий день.

Лидером антирейтинга традиционно стала Москва – 4 032 заболевших. Следом идет Санкт-Петербург – 2 494 человека. В Московской области 1 483 новых пациента с ковидом.

Среди регионов в новую волну пандемии в антилидерах по абсолютным числам стабильно держится Самарская область. За минувшие сутки там выявлено 614 заболевших коронавирусом.