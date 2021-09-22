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Сегодня, в 11:53

В России четвертый подряд рекорд по смертности и рост заражений

В России за сутки от ковида погибли 887 человек. Зафиксировано 24 522 новых случаев болезни

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России от коронавируса, по данным оперативного штаба при правительстве, скончались 887 человек. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Отметим, что оперштаб фиксирует антирекорды по смертности уже четвертые сутки подряд.

При этом в стране растет и число новых случаев ковида в день: сегодня статистика Роспотребнадзора сообщает о 24 522 зараженных (антирекорд с середины июля) при 19 955 выздоровевших.

Количество заражений в последние дни резко увеличился и в Москве: если позавчера показатель находился на уровне трех тысяч человек за день, то накануне он вырос до 3 998 заболевших. Сегодня говорится о 3 993 новых случаях коронавируса. При этом умерли в столице 64 человека.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация ухудшается медленно: сегодня сообщается о 2 281 заболевшем при 55 смертях. А в Подмосковье заболеваемость остается на прежнем уровне с 1 339 новыми случаями и 12 погибшими в результате ковида.

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