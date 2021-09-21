Москва переняла белгородский опыт – медикам начнут доплачивать за привитых

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о стимулирующих выплатах медицинским сотрудникам за помощь в вакцинации населения от коронавируса.

Каждый медик, «привлекший» нового желающего привиться или ревакцинироваться, получит 200 рублей, если пациенту от 18 до 60 лет, и 400 рублей – если ему больше 60, сообщает пресс-служба московского правительства.

Уточняется, что к настоящему моменту в столице привили порядка пяти миллионов человек, из которых 1,1 миллиона – люди старше 60 лет.

Напомним, что ранее похожую схему стимулирования медиков применили в Белгородской области, об этом писала признанная в России «иностранным агентом» «Медуза». По информации издания, осуществлялись выплаты бригадам медиков, работающих над вакцинацией, если они перевыполняли установленные показатели. Тогда, к середине июля, региону удалось обойти по доле вакцинированных даже столицу.