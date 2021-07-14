"Медуза"*: Белгородская область обогнала Москву по прививкам, введя доплаты медикам

Белгородская облась стала лидером по доле вакцинированных в России. Первым компонентом здесь привили уже 35% населения, оставив далеко позади передовые Москву и Подмосковье с их 25%. Всего из 1,54 миллиона жителей прививку сделали уже 550 тысяч человек, хотя обязательной вакцинации в регионе до сих пор так и не ввели. Эксперты и чиновники не понимают, что стало причиной аномальной активности, либо объясняют её «дисциплинированностью» местных жителей. «Медуза»* уверена, что дело не только в этом, но и в дополнительных выплатах врачам, которые руководство региона решило не афишировать.

«Почему-то в Белгороде просто действительно народ идет вакцинироваться», — прокомментировал ситуацию собеседник издания в Минздраве РФ.

В местном депздраве журналистам пояснили, что такого успеха достигают благодаря «максимально подробному» информированию жителей: «[Власти] демонстрировали [населению] эмоции и переживания переболевших людей и тех, кто потерял родных и близких».

Другую популярную версию высказала экономический географ, профессор МГУ Наталья Зубаревич: «В Белгороде большое доверие к власти и выстроенная система управления, это сочетание и дало результат», — заявила она, добавив, что система была отлажена ещё во времена предудущего губернатора Евгения Савченко, руководившего регионом 27 лет, до ноября прошлого года.

Заменивший его в этой должности врио главы региона Вячеслав Гладков также ранее высказывался о том, что считает причиной столь высоких успехов в вакцинации тот факт, что в Белгородской области «очень ответственное население».

Впрочем, по данным «Медузы», пик вакцинации начался вскоре после того как региональные власти придумали платить медикам за выполнение плана по прививкам. Если бригада из четырех врачей и медсестер за неделю выполняет план более чем на 96%, то за каждую прививку они на всех получают по 299 рублей, а если на 85-95%, — то по 184 рубля. За два месяца на эти цели ушло порядка 96 миллинов.

При этом сам документ, по которому такие выплаты производятся, издание в открытом доступе обнаружить не сумело.

*«Медуза» признана российскими властями «иностранным агентом».