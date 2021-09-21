Дуров пояснил, что телеграм-канал антипрививочников удалили из-за угроз в адрес врачей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время чата с пользователями прокомментировал ситуацию с удалением канала «Basta Dittatura», в котором были сосредоточены антипрививочники из Италии.

«Этот канал и чат группы содержал призывы к насилию против медиков, делающих прививки. В нем публиковались личные данные медиков. Призывы к насилию нарушают условия пользования Telegram», – цитирует Дурова ТАСС.

Российский бизнесмен отметил, что мессенджер неоднократно предупреждал администраторов о недопустимости призывов к насилию. Известно, что в сообществе публиковались угрозы в адрес главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее Павла Дурова критиковали за то, что он заблокировал боты «Умного голосования» в России, но ранее не стал удалять сексистский канал «Мужское государство».