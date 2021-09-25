Главное к 26 сентября: Дуров о блокировке, выборы в ФРГ, казни талибов, студентам не дают тусоваться

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» накануне второго дня выборов угрозой удаления Telegram из AppStore и Google Play. По его словам, «начинать войну» с российскими властями в условиях, когда Google и Apple пошли на уступки и также удалили приложение «Навальный», было бы неразумно, так как для противостояния регулятору нужна поддержка платформ. В данном же случае вступать в конфликт с властями из-за двух дней работы бота было бы все равно что «пожертвовать ферзем ради пешки».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал президенту Владимиру Путину о результатах «Единой России» на выборах в Госдуму — в регионе она набрала 96%, тогда как КПРФ — 0,75%, а ЛДПР — «вообще мизер». Как отмечает Znak.com, говорил он это в эфире федерального телевидения сквозь смех. В свою очередь, Путин сумел найти объяснение столь высокому результату партии в регионе: якобы ЕР активно занимается строительством в Грозном.

В Афганистане пришедшие к власти боевики радикальной группировки «Талибан»* публично казнили четверых человек, обвиненных в похищении местного бизнесмена и его сына, пишет «Би-би-си». Одного из убитых повесили на кране в центре города Герат с табличкой «Похитители будут наказаны вот так».

В Германии сегодня проходит голосование на выборах в федеральный парламент. Основная конкуренция развернулась между тремя партиями: «Зеленые», блок ХДС/ХСС, и социал-демократической партией. Кандидатами в канцлеры от них соответственно являются Анналена Бербок, Армин Лашет и Олаф Шольц. При этом немцам предстоит голосовать только за партии, а канцлер будет избран в результате переговоров в парламенте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Еврокомиссии в причастности России к кибератакам на немецких политиков перед выборами, заявив, что у них нет доказательств этого. Он также пожелал всем участникам выборов в Германии удачи, передает РИА Новости.

В ходе встречи с партийными представителями Владимир Путин поддержал кандидатуру единоросса Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Володин занимал пост спикера и в прошлом созыве.

Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу выразил надежду на то, что Китай не станет применять ядерное оружие против США первым. Ранее с таким предупреждением выступил китайский дипломат.

В Санкт-Петербурге в общежитии СПбГУ развернулся конфликт. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на студенческие Telegram-каналы и самих учащихся, представители студсовета уже не в первый раз вызывают полицию из-за того, что компании студентов устраивают тусовки возле общежития. Уточняется, что в этот раз они играли в настольные игры, так как войти внутрь гости не могут, а мест для сбора там нет.

«В каждой общаге случайно расселены факультеты. Так что близкие друзья могут и часто находятся в разных зданиях без возможности прийти в гости», — признает заместитель представителя студсовета Даниил Харламов, выступающий против таких посиделок. Однако один из третьекурсников настаивает, что в организации ничего таким образом не добьются:

«Пить и играть в настолки студенты будут всегда. И ни один вонючий зампред [Студсовета СПбГУ] не сможет помешать этому. Но для этого нужно показать, что мы едины и таких студентов большинство».

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.