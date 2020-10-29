Китайский дипломат: Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США

Высокопоставленный китайский дипломат Ша Цзукан заявил, что Китай должен отказаться от своей политики неприменения первым ядерного оружия, чтобы дать отпор новым альянсам с участием США, формирующимся в Тихом океане, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, бывший посол страны в ООН сказал на саммите китайских экспертов по ядерной политике, что пора пересмотреть и отрегулировать обязательство использовать ядерное оружие только в качестве ответной меры, потому что США «строят новые» военные союзы и увеличивает военное присутствия в районе.

По словам дипломата, нынешняя политика страны, действующая с 1960-х годов дала Китаю «моральный авторитет», но она не подходит, пока между ними и США не будет достигнута договорённость о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой.

Как отмечается, комментарии Цзуканга, прозвучавшие в то время, как Китай строит сотни новых ядерных ракетных шахт, имеют большое значение, потому что Пекин часто предлагает изменения в политике через высокопоставленных дипломатов.

Китай стал ядерной державой в 1964 году, проведя первое успешное испытание бомбы, и четыре года спустя принял политику неприменения ядерного оружия первым.

При этом у США из этой политики исключаются страны, владеющий ядерным оружием, то есть Китай, Россия и Северная Корея.