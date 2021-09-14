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Сегодня, в 18:31

В подмосковных городах разворачивают дополнительные койки для больных с COVID-19

Регионы тоже сообщают об увеличении коечного фонда под больных коронавирусом и пневмонией

Фото: Global Look Press

750 больничных коек было дополнительно развернуто в течение недели в ковидных стационарах городов Подольск, Пушкино, Ногинск, Кашира и Лобня, передает областное министерство здравоохранения.

Если 1 сентября в регионе выявляли 550 случаев заражения коронавирусом, то сегодня их уже более тысячи за сутки.

Всего в Подмосковье сейчас работают 7,2 тысяч коек для лечения COVID-19 и воспаления легких. В ближайшие пять дней будет открыто ещё 950 коек.

Также в СМИ сообщают об открытии дополнительных коек в Ставрополье (+300 мест), Коми (+30 мест), Ивановской, Саратовской области (+500 мест), в Ленобласти (+350 мест), Самарской области (+485 мест), Липецкой области, Югре (+12% к коечному фонду). В ульяновские поликлиники из-за роста заболеваемости устраивают ординаторов.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 828 человек.

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