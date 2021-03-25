В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса умерли 828 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России за сутки выявлено 21 379 новых заболевших коронавирусом. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели после лечения еще 15 828 пациентов.

Высокий прирост заболевших остается в Москве, где зафиксировано 2893 новых случая заражения, Санкт-Петербурге (1874), а также Московской (1008), Самарской (556) и Воронежской (529) областях.

За все время пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса, зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.