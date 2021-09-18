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Вчера, в 23:27

Попова: Только 2% привитых от ковида заболели штаммом «дельта»

Глава Роспотребнадзора уверена, что сейчас нет никаких предпосылок для введения жесткого карантина

Фото: АГН «Москва»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас власти стараются обеспечить функционирование экономики и сохранить качество жизни граждан при всех ограничительных мерах, введенных для борьбы с коронавирусной пандемией.

Речи о введении нового жесткого карантине нет, говорит глава ведомства. «Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», – цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, что за минувшие сутки в России скончались от коронавируса 828 человек. Попова утверждает, что из числа погибающих от ковида в России привитых «практически нет».

«Около 2%, не больше. Из чего мы делаем совершенно обоснованный вывод, что на 47 млн уже сегодня привитых хотя бы первой дозой (вакцины), что российские вакцины очень эффективны», – говорит Попова. Она утверждает, что лишь 2% привитых заразились ковидом штамма «дельта».

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