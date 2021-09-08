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Вчера, в 22:53

"Ничего общего с прежними милицейскими": стало известно, как будут работать новые вытрезвители

Правила работы обновленных вытрезвителей определили в Минтруде, Минздраве и МВД

Фото: Global Look Press

Минюст утвердил межведомственный приказ о правилах работы новых медвытрезвителей в России. Об этом сообщил в заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в личном Facebook. Над созданием документа трудились Минздрав, Минтруд и МВД.

Салагай отмечает, что услуги новых центров социальных услуг будет предоставляться гражданам лишь по доброй воле, не считая случаев, когда человек пребывает в беспомощном состоянии.

Служба призвана помогать гражданину в передвижении, ориентации в окружающей обстановке. На месте вытрезвителя перебравшему с алкоголем или иными веществами человеку представят услуги санобработки, обеспечат спальным местом, водой и окажут доврачебную медико-санитарную помощь.

Штат медперсонала в таких заведениях будет предусматривать фельдшера и медсестру (медбрата).

Олег Салагай отметил, что принципиальным в этом приказе остается то, что он утверждает совместную ответственность гражданина и государства в вопросах защиты жизни и здоровья.

«Рад, что нам удалось исправить ранее допущенную ошибку, когда в ходе реформы полиции - из МВД медвытрезвители ушли, но в Минздрав, как было обещано реформаторами, не пришли, – пишет в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, работавший над проектом. – Возник правовой вакуум. Его итогом стал резкий рост (на треть) "пьяной" преступности и числа преступлений против самих же лиц в состоянии опьянения. До 10-12 тысяч возросло число смертей от уличного обморожения»

Хинштейн отметил, что из-за упразднения системы вытрезвителей регионы пытались решать эту проблему на местах. К моменту поднятия темы на федеральном уровне уже 20 субъектов РФ организовали свои службы помощи гражданам, которые перестарались с игрой в литрбол.

СМИ нередко писали о жалобах медиков стационаров, кто вынуждены принимать у себя агрессивных алкоголизированных мужчин, которые нарушают весь больничный режим.

«Важно, что новые центры - не имеют и не будут иметь ничего общего с прежними милицейскими вытрезвителями. В первую очередь они создаются для помощи людям и спасения их жизней», – пишет Хинштейн.

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