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Чтобы снизить число абортов, во Франции сделают бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет

Ранее эта программа распространялась только на несовершеннолетних

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что с начала 2022 года женщинам до 25 лет будут бесплатно доступны все средства контрацепции и связанные с этим медуслуги. Затраты на них возместят из бюджета здравоохранения, пишет RFI.

Веран отметил, что в последнее время из-за финансовых обстоятельств населения среди молодых женщин наблюдается откат в использовании противозачаточных средств. Из-за этого увеличиваются риски нежелательных беременностей и абортов, что несет урон для репродуктивного здоровья женщин. Цель кампании – сохранить здоровье женщин.

Впервые подобные меры во Франции начали предпринимать в 2013 году в отношении девочек 15-18 лет, что позволило за 6 лет снизить число абортов с 9,5 до 6 случаев на тысячу человек. С 2020 года программа распространяется на всех несовершеннолетних женщин Франции.

Новый диапазон до 25 лет в правительстве объясняют тем, что наиболее свободными в экономическом плане люди становятся именно в этом возрасте.

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