63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни
Но, к сожалению, это не значит, что все так на самом деле
Опрос 1550 жителей столицы показал, что лишь 31% москвичей часто или постоянно посещают врачей. Анкетированием граждан занялись в столичном НИИ организации здравоохранения и менеджмента медицины вместе с АНО КЦ «Дискурс».
При этом 63% субъективно считают, что они ведут здоровый образ жизни. Подразумевается, что люди соблюдают режим труда и отдыха, редко или никогда не пьют алкоголь и не курят, полноценно спят, избегают стрессов. 27% отмечают, что на постоянной основе занимаются спортом.
При этом в пресс-релизе НИИ отмечается, что результаты говорят о личных убеждениях в отношении своего поведения. Например, 62% считают, что правильно питаются, но есть вероятность того, что они понимают под правильным питанием рекламируемые товары или соблюдают диеты, не доказавшие свою эффективность.
Инфографика: НИИ организации здравоохранения и менеджмента медицины
В институте сообщили, что сейчас в ближайшее время в Москве сформируется сообщество инструкторов ЗОЖ. Его финансирование обеспечат из бюджета нацпроекта «Демография». С его помощью ожидаемую продолжительность жизни населения планируют поднять до 78 лет.