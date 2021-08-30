63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни

Опрос 1550 жителей столицы показал, что лишь 31% москвичей часто или постоянно посещают врачей. Анкетированием граждан занялись в столичном НИИ организации здравоохранения и менеджмента медицины вместе с АНО КЦ «Дискурс».

При этом 63% субъективно считают, что они ведут здоровый образ жизни. Подразумевается, что люди соблюдают режим труда и отдыха, редко или никогда не пьют алкоголь и не курят, полноценно спят, избегают стрессов. 27% отмечают, что на постоянной основе занимаются спортом.

При этом в пресс-релизе НИИ отмечается, что результаты говорят о личных убеждениях в отношении своего поведения. Например, 62% считают, что правильно питаются, но есть вероятность того, что они понимают под правильным питанием рекламируемые товары или соблюдают диеты, не доказавшие свою эффективность.