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Изучена эффективность хирургических масок для защиты от ковида

Защитные медицинские маски показали свою эффективность в сельских районах Бангладеша

Фото: Global Look Press

31 августа были опубликованы данные крупного исследования эффективности масочного режима во время пандемии коронавируса. Результаты пересказал автор медицинский телеграм-канал «Бестеневая лампа».

В резюме к рандомизированному испытанию на уровне сообществ в сельских районах Бангладеш во время пандемии COVID-19 говорится, что введение специального масочного режима трехкратно увеличило использование защитных средств и уменьшило симптоматические инфекции SARS-CoV-2. Констатируется, что пропаганда ношения масок может улучшить общественное здоровье.

Исследуемая группа составила 178 тысяч человек, контрольная – 164 тысячи человек. Всего распространенность симптоматического коронавируса была снижена на 11,9% в группе, где соблюдался масочный режим. А также на 9,3% было снижено число серопозитивных граждан (то есть, имеющих иммунитет к вирусу).

В абсолютных значениях в исследуемой группе заболеваемость была ниже на 1 587 человек.

Также отмечается, что среди населения в возрасте 50-60 лет эффективность ношения хирургических масок составила 50-60%, а среди категории пациентом старше 60 лет – 35%.

«Результаты подтверждают, на наш взгляд, то, что и ранее было уже обозначено в подобных опытах - хирургические маски помогают примерно в четверти возможных случаев заражения»

, – пишут авторы телеграм-канала.

При этом отмечается, что эффективность оценивается именно в отношении медицинских масок. Эффективность тканевых масок до сих пор требует дополнительных исследований.

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