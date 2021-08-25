Германия и ВОЗ открыли центр по оперативному реагированию на новые пандемии

Всемирная организация здравоохранения в среду открыла новый центр в Берлине, который призван помочь лучше подготовить мир к предотвращению будущих пандемий.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и канцлер Германии Ангела Меркель перерезали ленточку, что ознаменовало открытие нового ведомства. Германия вкладывает в это учреждение первоначальные инвестиции в размере 100 миллионов долларов, пишет АР.

Центр предназначен для содействия более эффективному сбору данных, обмену информацией и анализу, что приведет к более эффективному и согласованному принятию решений после неоднозначного глобального ответа на пандемию COVID-19. Его возглавит доктор Чикве Ихеквеазу, в настоящее время генеральный директор Нигерийского центра по контролю за заболеваниями.

Предполагается, что информация, скомпилированная в центре, будет оперативно передаваться здравоохранительным ведомствам во всем мире.