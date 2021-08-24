Суточное число выздоровевших от ковида в РФ превышает число заболевших

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 795 человек, передает столичный оперштаб.

Выявлено 17 813 новых случаев заражения, а 18 624 человека полностью выздоровели. В 7,7% новых случаев болезнь не имела клинических проявлений.

Наибольшее число новых фактов заражения зарегистрировано в Москве (1162) и Московской области (758). На третей строчке антирейтинга находится Свердловская область (516), на четвертой – Петербург (513).