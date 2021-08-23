Переносят лихорадку западного Нила: реакция россиян на появление новых опасных комаров

В России существует риск появления на территории страны комаров, которые являются переносчиками вируса Западного Нила, способного спровоцировать одноименную лихорадку и грозящего человеку развитием тяжелых состояний, вплоть до менингоэнцефалита.

По данным, которые уже опубликованы на официальном сайте ведомства, для появления такого заболевания в России в обозримом будущем сформируются благоприятные метеорологические условия, поскольку осень будет затяжной и теплой, а также будет сопровождаться большим количеством обильных осадков.

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют гражданам носить плотную одежду, не пренебрегать использованием защитных средств для кожи, а также не допускать скопления большого количества воды в свободных емкостях на дачных и приусадебных участках.

Стоит отметить, что лихорадка Западного Нила является тяжелым природно-очаговым инфекционным заболеванием, протекающим у человека в виде лихорадочного состояния с симптомами общей интоксикации. В наиболее тяжелых случаях течения заболевания (1-5%) оно сопровождается поражением центральной нервной системы, а также развитием острого вялого паралича, менингита и менингоэнцевалита.

В России заболеваемость регистрируется, в основном, на территории европейской части страны, причем наибольшая часть зафиксированных случаев (свыше 80%) приходится непосредственно на территориях, входящих в состав Южного федерального округа.

«Странно почему не ковида»;

«В советские времена во все мелкие водоемы и болота запускали по весне гамбузий. Теперь только констатируют бессилие правительства»;

«Уже не знают, чем напугать»;

«Прививку уже выпустили?»;

«Срочно внести их в «недружественный» список», – пишут россияне.