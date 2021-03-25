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В Роспотребе предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Заразиться болезнью можно после укуса насекомого во время отдыха на природе, на дачных участках и в других местах

Фото: Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам о том, что осенью в стране могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила. Об этом

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – сообщается на сайте ведомства. 

С целью предотвращения заражения рекомендуется носить защитную одежду, максимально закрывающую тело при посещении лесопарков и зон отдыха на берегу водоемов. Необходимо также наносить на кожу или одежду репелленты, защищать жилище от проникновения комаров, не допускать скопления воды в контейнерах и проводить очистку сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств. 

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1–5 %) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). 

Она относится к широко распространенным инфекционным болезням, эндемичным более чем в 90 странах мира. Наиболее сложная обстановка складывается в Европейском регионе и странах Северной Америки (США, Канада). В России заболеваемость регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80 % случаев приходится на регионы Южного федерального округа. 

Как отмечается, заражение человека происходит при укусе комаров во время отдыха на природе, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках. 

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