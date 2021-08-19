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Дания отказывается от ковидных ограничений из-за рекордной вакцинации

В Дании, где полностью привито 80% населения, решили отказаться от ограничений, связанных с коронавирусом

Фото: Global Look Press

Глава Минздрава Дании Магнус Хеунике заявил о полной отмене противоэпидемиологических правил, введенных из-за коронавируса. Так как значительная доля жителей страны уже привиты от болезни, власти более не считают, что она является «критичной для общества».

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации», — приводит слова члена правительства Дании ТАСС. Отмечается, что порядка 80% населения страны старше 12 лет уже полностью вакцинированы.

Г-н Хеунике отметил, что таким образом кабинет министров держит свое слово о том, что не станет перестраховываться и сохранять ограничения дольше, чем это требуется. Впрочем, считать ковид окончательно побежденным он также не спешит. По словам министра, если в стране снова начнется эпидемия, необходимые ограничения вновь вернутся.

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