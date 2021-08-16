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Минздрав: Ковидом до конца года переболеют ещё 4 млн россиян, каждого пятого госпитализируют

По плановым показателям Минздрава 785 тысяч человек должны лечь в больницы с коронавирусом во втором полугодии

Фото: АГН "Москва"

Счетная палата изучила плановые бюджетные показатели Министерства здравоохранения. Согласно отчету ведомства, в правительстве полагают, что с июля по декабрь 2021 года в больницах предполагается увидеть порядка 785 тысяч россиян с коронавирусной инфекцией. Это вдвое меньше, чем в первом полугодии, когда госпитализировали 1,5 миллиона человек.

При этом плановый показатель по числу новых заболевших на второе полугодие в Минздраве оценили как 3 924 700 человек. То есть каждый пятый заболевший, по оценкам профильного министерства, окажется в больнице.

По оценкам оперативного штаба при правительстве России, который использует данные Роспотребнадзора, всего в России за время пандемии выявлено 6 804 910 случаев коронавируса. А умерли 178 423 человек. При этом, по оценкам Росстата, только за первое полугодие ковид стал причиной смерти 78 тысяч человек, причем среди больных ковидом умерли 107 тысяч.

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