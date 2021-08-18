Минздрав зарегистрировал модернизированную версию вакцины центра "Вектор"

Реестр лекарственных средств пополнило наименование вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Это модернизированная версия вакцины центра «Вектор» Роспотребнадзора, пишет «Интерфакс».

Предшествующую версию уже с апреля используют для массовой вакцинации населения. Две инъекции вводят с интервалом в две недели.

Производством вакцины будут заниматься три фармакологических предприятия. Еще в июле сообщалось, что товарным знаком новой вакцины станет название «AURORA-CoV».