Учителей пообещали не принуждать к вакцинации перед 1 сентября

Глава министерства просвещения Сергей Кравцов заверил, что процедура вакцинации останется добровольной для сотрудников образования.

«Что касается вакцинации, она добровольная, но понятно, что все работники систем образования ответственны перед школьниками и их родителями <…> желательно, провакцинироваться, но еще раз скажу, эта процедура добровольная»

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О том, нужно ли учителям будет использовать во время уроков маску, каждый регион определит самостоятельно. Ранее Сергей Собянин уже дозволил школам в Москве самостоятельно решать этот вопрос.