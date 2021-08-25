Вчера, в 23:58

Учителей пообещали не принуждать к вакцинации перед 1 сентября

Регионы сами решат, должны ли педагоги в школах использовать защитные маски на уроках

Фото: Global Look Press

Глава министерства просвещения Сергей Кравцов заверил, что процедура вакцинации останется добровольной для сотрудников образования.

«Что касается вакцинации, она добровольная, но понятно, что все работники систем образования ответственны перед школьниками и их родителями <…> желательно, провакцинироваться, но еще раз скажу, эта процедура добровольная»

, – цитирует начальника ведомства «Росбалт».

О том, нужно ли учителям будет использовать во время уроков маску, каждый регион определит самостоятельно. Ранее Сергей Собянин уже дозволил школам в Москве самостоятельно решать этот вопрос.

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