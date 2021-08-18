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Исследования “Спутника Лайт” в Парагвае показали эффективность 93.5%

Вакцину испытали на 320 тысячах парагвайцев

Фото: Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о результатах парагвайского исследования однофазной вакцины центра Гамалеи «Спутник Лайт».

Министерство здравоохранения Парагвая еще 30 июля сообщило, что российская единоразовая вакцина показала себя как высокоэффективную в отношении 320 тысяч пациентов, передает Reuters.

«Использование однокомпонентной вакцины "Sputnik Light" позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета», – говорит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На старте исследования в мае в институте Гамалеи заявлялось, что эффективность однофазной вакцины составляет 79,4%.

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