Почти 2 млн россиян в 2019 году обратились за помощью из-за алкоголя и наркотиков

В 2019 году количество алкоголя, употребляемого россиянином за год составило 7,5 литра, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на Росалкогольрегулирование. Потребление водки упало на 33%.

Эксперты, подготовившие аналитический отчет об алкоголизме и наркомании в России отмечают, что в целом намечается тенденция к снижению потребления спиртного (речь идет о легальном потреблении). Об этом говорят показатели предыдущих лет. В 2010 году число алкоголя, выпиваемого россиянином за год, составило 11,2 литра в год.

«Тем не менее объем розничной продажи алкоголя не слишком хорошо отражает реальное потребление. Значительную его часть в России составляет самогон, а также нелегально реализуемая алкогольная продукция»

, – отмечают эксперты.

К упомянутым выше показателям следует плюсовать и незарегистрированное потребление в объеме 2,9 литров на душу населения (это около трети от общего объема). Таковы данные на 2017 год

При том, что алкоголизму и наркозависимости свойственно устойчивое отрицание наличия проблемы со стороны пациента, в 2019 году только официально за медицинской помощью обратились 1 898 395 человек.

Умерли от употребления алкоголя и наркотиков в 2019 году 51 996 человек.