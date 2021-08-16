Двухмесячный ребенок умер от коронавируса под Тулой

Оперштаб Тульской области сообщил сегодня о 55 летальных случаях коронавируса в регионе за неделю с 10 по 16 августа. При этом уточняется, что возраст умерших – от двух месяцев до 93 лет. То есть зафиксирован случай смерти новорожденного, передает издание Myslo.

Ранее портал ТВК писал о случае смерти двухмесячного ребенка в Новосибирске. «В справке написано, что была пневмония, которую вызвал коронавирус. Неделю провел под ИВЛ, а после сообщили, что болезнь уничтожила легкие полностью», – говорила мать младенца.

В Минздраве Новосибирска подтвердили, что третья волна коронавируса стала агрессивнее по отношению к детям. Так, 27 июля, ПЦР-анализ был сделан 19 новорожденным. У 6 из них подтвердился COVID-19.