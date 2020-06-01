Не для обсуждения: Кузнецова высказалась о вакцинации подростков от коронавируса

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что говорить о вакцинации от коронавирусной инфекции несовершеннолетних россиян в настоящий момент не стоит.

«В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему <...> преждевременно», – приводит ТАСС слова Кузнецовой.

Напомним, ранее стало известно, что вакцинация российских подростков 12–17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Исследование вакцины «Спутник V» для подростков уже началось в Москве 5 июля, в нем участвуют 100 россиян от 12 до 17 лет.