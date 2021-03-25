Гинцбург сообщил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября

Вакцинация российских подростков 12–17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. Об этом сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как рассказал глава центра, в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым течением заболевания, которым необходима защита.

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — заявил Гинцбург.

Специалист напомнил, что исследование вакцины «Спутник V» для подростков уже началось в Москве 5 июля на базе двух учреждений: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. В исследовании участвуют 100 россиян от 12 до 17 лет, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — добавил он.

Как сообщала ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, иммунизацию проводят вакциной «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых. Исследование продлится год, его участники будут под постоянным наблюдением врачей.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов», — добавила Ракова.