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"Рано или поздно вы за это ответите!" россияне высказались об испытаниях вакцины на подростках

Новосте о старте испытания вакцины для подростков, которые появились в июне, вызвали бурную реакцию среди россиян

Фото: Global Look Press

Специалисты центра имени Гамалеи рапортуют о старте клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом немногим ранее рассказала заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова. По ее словам, первая и вторая фазы испытаний препарата проходят на базе Морозовской детской больницы, а также Детской больницы им. Башляевой.

«Запланированное количество участников для испытания уже набрано – всего сто человек. Сегодня же стартовало медобследование первых добровольцев, в которое включен и обязательный ПЦР-тест», – подчеркнула чиновница.

По словам Раковой, вакцинацию проводят с помощью препарата «Спутник V», который уже применяется для граждан старше 18 лет. Только в этот раз речь идет о меньших дозировках. Более того, планируется, что с момента старта исследования, оно будет длиться год. За этот период добровольцы будут все время находиться под наблюдением врачей. А при введении первого и второго компонентов вакцины подросткам и вовсе придется остаться на три дня в стационарах клиник в специальных изолированных боксах, после чего еще раз возьмут анализы.

Примечательно, что старт испытания вакцины для подростков российские власти анонсировали еще в июне. Тогда эти новости вызвали бурную реакцию среди россиян, заявлявших о недопустимости медицинских экспериментов на несовершеннолетних. В этот раз ситуация не изменилась, в социальных сетях многие пользователи откровенно проклинают власти, клеймят позором родителей, отдавших детей на эксперимент и требуют его прекратить.

«Дурдом, сумасшествие и преступление»;

«Ну вот, теперь и на детях начнут испытания проводить. Раньше на крысах и обезьянах начинали и только потом на людях»;

«А в какой момент скот и крыс в испытаниях заменили на детей?»;

«Просто интересно, какие родители на это соглашаются»;

«Позор родителям, которые отдают детей на эксперименты»;

«Вот и добрались до детей. Конец нашей нации»;

«Я так понимаю, что эта "песня" с ковидом надолго и много интересного и увлекательного, все самое жуткое еще впереди»;

«Это всё преступление против людей своей страны! Рано или поздно вы за это ответите!» – возмущаются в комментариях россияне.

Теги: #вакцинация

Рубрика: Общество

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