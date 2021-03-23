"Рано или поздно вы за это ответите!" россияне высказались об испытаниях вакцины на подростках
Новосте о старте испытания вакцины для подростков, которые появились в июне, вызвали бурную реакцию среди россиян
Специалисты центра имени Гамалеи рапортуют о старте клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом немногим ранее рассказала заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова. По ее словам, первая и вторая фазы испытаний препарата проходят на базе Морозовской детской больницы, а также Детской больницы им. Башляевой.
«Запланированное количество участников для испытания уже набрано – всего сто человек. Сегодня же стартовало медобследование первых добровольцев, в которое включен и обязательный ПЦР-тест», – подчеркнула чиновница.
По словам Раковой, вакцинацию проводят с помощью препарата «Спутник V», который уже применяется для граждан старше 18 лет. Только в этот раз речь идет о меньших дозировках. Более того, планируется, что с момента старта исследования, оно будет длиться год. За этот период добровольцы будут все время находиться под наблюдением врачей. А при введении первого и второго компонентов вакцины подросткам и вовсе придется остаться на три дня в стационарах клиник в специальных изолированных боксах, после чего еще раз возьмут анализы.
Примечательно, что старт испытания вакцины для подростков российские власти анонсировали еще в июне. Тогда эти новости вызвали бурную реакцию среди россиян, заявлявших о недопустимости медицинских экспериментов на несовершеннолетних. В этот раз ситуация не изменилась, в социальных сетях многие пользователи откровенно проклинают власти, клеймят позором родителей, отдавших детей на эксперимент и требуют его прекратить.
«Дурдом, сумасшествие и преступление»;
«Ну вот, теперь и на детях начнут испытания проводить. Раньше на крысах и обезьянах начинали и только потом на людях»;
«А в какой момент скот и крыс в испытаниях заменили на детей?»;
«Просто интересно, какие родители на это соглашаются»;
«Позор родителям, которые отдают детей на эксперименты»;
«Вот и добрались до детей. Конец нашей нации»;
«Я так понимаю, что эта "песня" с ковидом надолго и много интересного и увлекательного, все самое жуткое еще впереди»;
«Это всё преступление против людей своей страны! Рано или поздно вы за это ответите!» – возмущаются в комментариях россияне.
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