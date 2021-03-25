"Неопределённая картина": вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса "йота"

В последние месяцы россиян и жителей большинства других стран мира всерьёз тревожит активное распространение так называемого индийского штамма коронавируса или варианта «дельта». Учёные называют этот штамм одним из наиболее агрессивных, а разработчики вакцин один за другим стали признавать, что индийский вариант действительно снижает эффективность созданных ими препаратов.

В результате во всём мире даже заговорили о том, что человечество нуждается в новой вакцине от Covid-19, которая позволила бы повысить эффективность защиты организма с учётом «дельты», ставшей самым распространённым вариантом вируса во многих странах.

Специалисты и ранее предупреждали, что вирус будет мутировать, а потому таких тревожных дискуссий обществу предстоит ещё немало. К примеру, совсем недавно многие, позабыв о «дельте», начали говорить о выявленном в США штамме «йота». Сообщалось даже, что этот вирус может повысить показатели смертности среди пожилых пациентов на 62-82%. Разумеется, все эти разговоры только повышают степень тревоги в обществе