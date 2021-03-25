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"Неопределённая картина": вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса "йота"

Профессор Василий Власов считает, что в действительности называть «йоту» новым штаммом было бы несправедливо

Фото: pixabay

В последние месяцы россиян и жителей большинства других стран мира всерьёз тревожит активное распространение так называемого индийского штамма коронавируса или варианта «дельта». Учёные называют этот штамм одним из наиболее агрессивных, а разработчики вакцин один за другим стали признавать, что индийский вариант действительно снижает эффективность созданных ими препаратов.

В результате во всём мире даже заговорили о том, что человечество нуждается в новой вакцине от Covid-19, которая позволила бы повысить эффективность защиты организма с учётом «дельты», ставшей самым распространённым вариантом вируса во многих странах.

Специалисты и ранее предупреждали, что вирус будет мутировать, а потому таких тревожных дискуссий обществу предстоит ещё немало. К примеру, совсем недавно многие, позабыв о «дельте», начали говорить о выявленном в США штамме «йота». Сообщалось даже, что этот вирус может повысить показатели смертности среди пожилых пациентов на 62-82%. Разумеется, все эти разговоры только повышают степень тревоги в обществе

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Между тем, как считает профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, вирусолог Василий Власов, в действительности называть «йоту» новым штаммом было бы несправедливо. Эксперт отметил, что этот вариант коронавируса встречается довольно редко, а потому всё оценки его смертельности или заразности носят лишь приблизительный характер.

Фото: стоп-кадр/Youtube-канал «Эхо Москвы»

– «Йота» – не такой уж и новый штамм коронавируса, – заявил Власов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

– Дело в том, что он прежде встречался довольно редко, он и сегодня встречается не очень часто. Поэтому и представить, насколько убийственным или заразным является этот вариант вируса, довольно сложно. Все сообщения о том, что этот вариант коронавируса якобы самый заразный и убийственный являются очень приблизительными.

Вероятность в данном случае примерно на 15% больше, но наше понимание того, о чём мы говорим, на 20% ниже. Проще говоря, сейчас складывается неопределённая картина, просто не надо пугать людей этим новым штаммом, с нас хватит и нашумевшей «дельты», с которой мы вполне освоились и продолжаем жить.

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