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Инфекционист сообщил о подъеме заболеваемости коронавирусом в сентября

Стабилизация заболеваемости ожидается к зиме, но в скором времени должен произойти подъем, когда люди вернутся из отпуска

Фото: Global Look Press

Подъем заболеваемости коронавируса произойдет в России в середине-конце сентября, когда люди будут возвращаться из отпусков. Об этом рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как сообщил инфекционист, стабилизация заболеваемости ожидается к зиме, но в скором времени должен произойти подъем. «Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать», – заявил он. 

По его словам, подъем заболеваемости возможен из-за того, что в стране пока не сформирована иммунная прослойка, на которую нужно время. 

Ранее американские ученые сообщили о новом штамме коронавируса «йота», который впервые был выявлен в Нью-Йорке. Он способен повысить смертность среди пожилых пациентов на 62-82%. Согласно результатам проведенного Колумбийским университетом исследования, йота-вариант увеличивает смертность у пациентов в возрастной группе 45-64 лет на 46%, но еще больше бьет по возрастным группам 65-74 и 75 и более лет, повышая смертность среди пациентов из них на 82% и 62% соответственно.

Кроме всего прочего, согласно оценкам специалистов, скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем в случае с циркулировавшими ранее вариантами COVID-19. А сам он при этом способен преодолеть естественный иммунитет переболевших людей в 10% случаев.

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