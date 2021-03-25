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Инфекционист озвучил сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Специалисты считают, что говорить о реальном улучшении эпидемиологической ситуации в России пока преждевременно

Фото: @Pixabay

Ситуация с коронавирусом в России носит весьма парадоксальный характер. К примеру, вот уже несколько недель подряд в стране фиксируются едва ли не идентичные ежедневные показатели по заболеваемости и смертности, между тем чиновники разных уровней заявляют о постепенной ее стабилизации.

Однако эксперты убеждены, что говорить о реальном улучшении эпидемиологической ситуации в стране преждевременно, более того, ожидать этого следует даже не в ближайшее время.

Стабилизация ситуации с заболеванием коронавирусом в России, вероятнее всего, может наметиться лишь ближе к зиме, поскольку необходимо определенное время для формирования иммунной прослойки. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

«Вероятнее всего, стабилизация будет только к зиме. Есть предположение, что уже в середине сентября или ближе к концу месяца будет определенный рост заболеваемости, поскольку многие люди вернутся из отпуска, снова начнут работать, дети вернуться в школы, а студенты – в вузы. Кроме того, люди, у которых нет иммунитета к коронавирусу, и которые отказываются вакцинироваться, начнут активнее заболевать», – объяснил специалист.

Тимаков также добавил, что подъем заболеваемости в России еще возможен, поскольку в стране до сих пор не успела сформироваться иммунная прослойка, которая обеспечила бы обществу защиту от активного распространения вируса. На это, подчеркивает он, потребуется определенное время.

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