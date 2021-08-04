Глава Минздрава призвал привиться летом, когда "условия самые благоприятные"

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, россиянам стоит понять, что вакцинация от коронавируса является не очередной бюрократической процедурой, а вещью, которая способна спасти жизнь человека. Прививаться, подчеркивает он, необходимо, и лучше успеть сделать это до начала осени.

«Мы можем спасти жизнь, и этого не происходит, когда человек отложил на потом, — сетует глава Минздрава. — Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь».

Он поясняет, что самым лучшим решением будет вакцинироваться летом, «когда условия для вакцинации самые благоприятные», передает ТАСС. При этом министр обращает внимание на усталость медицинских работников, добавляя, что поскорее хочется перевести больницы в обычный режим, когда спасают не только ковидных больных, но и страдающих от других заболеваний. «[Они] никуда не отступили», — добавляет он.

При этом среди населения России профилактика заболеваемости в последнее время заметно возросла, отмечает Мурашко: «Мы очень рады этому результату».